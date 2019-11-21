استقرار عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي







استقر عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي عند أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 227 ألف طلب، وهو نفس مستواه الأسبوع السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 219 ألف طلب، مقابل 225 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا، ارتفع بواقع 3500 طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 5ر217 ألف طلب في الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 3 آلاف طلب، ليصل إلى 695ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 9 نوفمبر الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 3آلاف طلب عند مستوى 1.693 مليون طلب مقابل 1.690 مليون طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.