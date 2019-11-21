مثول شرطي فرنسي أمام المحاكمة لتعامله العنيف مع متظاهري السترات الصفراء

مثل رجل شرطة فرنسي في فرقة مكافحة الشغب أمام المحاكمة، اليوم الخميس، بتهمة التعامل بعنف ضد المتظاهرين، في أول قضية من نوعها منذ بدء حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية قبل عام.

وتم اتهام الشرطي بإعادة إلقاء الحجارة على مثيري الشغب خلال احتجاجات عيد العمال في باريس هذا العام والتي تحولت إلى إلى عنف.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة "فرانس إنفو" أن المحكمة أجلت النطق بالحكم حتى 19 ديسمبر، بعد أن طلب الإدعاء العام توقيع عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وكان محامي رجل الشرطة قد صرح في وقت سابق للصحفيين أن الشرطة كانت تحت وابل من الشماريخ لساعات، وأن موكله تصرف "في ظل ضغوط شديدة" بعد أن أصاب الحجر زميلا له.

وكان قد تم تبادل الصور على نطاق واسع للضابط الذي أطلق الحجر بعد الاحتجاجات، التي شهدت متظاهرين راديكاليين يهاجمون الشرطة، واشتكت نقابات العمال من أن قوات الأمن ردت بشكل عشوائي.

ودخلت حركة السترات الصفراء في اشتباكات متكررة مع الشرطة، وكانت في بادئ الأمر تحتج على زيادة ضرائب الوقود وبعد ذلك وسعت نطاق احتجاجاتها للمطالبة بالديمقراطية المباشرة.

ومع إصابة أكثر من 3 آلاف من رجال الشرطة والمحتجين في الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات، ندد وزراء بأعمال العنف من جانب المحتجين، الذين تم إلقاء القبض على المئات منهم أو تم فرض غرامات عليهم.