الصين: لن نسمح أبدا بأي محاولة لتقويض ازدهار هونج كونج ومبدأ «دولة واحدة ونظامين»

أدان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" تمرير الكونجرس الأمريكي قانون "هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح أبدا بأي محاولة لتقويض ازدهار هونج كونج ومبدأ "دولة واحدة ونظامين".

جاء ذلك خلال لقاء وانغ اليوم الخميس، في العاصمة بكين مع وزير الدفاع الأمريكي السابق "ويليام كوهين".

وقال وانغ إن هذا الأمر يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، ويلحق أضرارا بالمصالح المشتركة والأساسية لأبناء منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، مشددا إلى أن الصين لن تسمح أبدا بأي محاولة لتقويض ازدهار هونج كونج واستقرارها وتقويض "دولة واحدة ونظامين".

وكانت الخارجية الصينية أعربت أمس عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لتمرير قانون "هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019"، معتبرة أنه يتجاهل الحقائق ويعكس المعايير المزدوجة ويتدخل بشكل صارخ في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.