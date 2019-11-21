دراسة بريطانية: 2 من كل 5 موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل

كشفت دراسة استقصائية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اثنين من كل خمسة بالغين يدعون المرض إذا أرادوا أن يتغيبوا يوما عن العمل.

وأوضحت الدراسة أن معظم الأسباب التي يتذرع بها الموظفون للتغيب عن العمل كانت نزلات البرد وآلام العضلات ومشكلات أخرى.

وأشارت إلى أنه بجانب ادعاء المرض، هناك مشكلة أخرى وهي أن عددا كبيرا من الموظفين على استعداد للتستر على زملائهم رغم علمهم بأنهم يتظاهرون بذلك.

وأوضحت أن 66% من الموظفين لا يبلغون رؤساءهم إذا علموا أن زميلا لهم متغيب عن العمل لكنه ليس مريضا.

ويحصل الموظف في المتوسط على أربعة أيام عطلة لأسباب مرضية في العام بالمملكة المتحدة ، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وشملت الدراسة عينة من 3655 شخصا بالغا تزيد أعمارهم على 16 عاما.