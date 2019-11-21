شحن أول دفعة من الغاز الأمريكي المسال إلى أوكرانيا

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، أن ناقلة غاز مسال أمريكي بصدد نقل شحنتها إلى أوكرانيا، لافتة إلى أنها رست في مرفأ الغاز المسال بمدينة سفينوؤيستسيه البولندية على ساحل البلطيق.

ووصفت السفارة الأمريكية هذه الشحنة - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس- بأنها خطوة جديدة في إطار تقديم المساعدة لأوكرانيا من أجل تحقيق استقلالها في مجال الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد وقعت في أغسطس الماضي على اتفاقية حكومية للتعاون في توريد الغاز الطبيعي، تخدم الإسهام في إصلاح سوق الغاز الأوكراني، وتطوير البنية التحتية لاستيراد المواد الخام إلى بولندا، وتنمية الصادرات الأمريكية.

وتأتي توريدات الغاز المسال الأمريكي إلى أوكرانيا في الوقت الذي تجري فيه موسكو وكييف مفاوضات بوساطة الاتحاد الأوروبي حول شروط عقد جديد لترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى المستهلكين الأوروبيين.