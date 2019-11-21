مكتبة مصر الجديدة تستضيف ندوة «الخصوصية الثقافية ودورها في تبرير العنف ضد النساء»

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة لمناقشة مناهضة العنف ضد المرأة «الخصوصية الثقافية ودورها في تبرير العنف ضد النساء.. هل من آليات للمواجهة؟»، تقدمها الإعلامية والباحثة رباب كمال، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءًا، بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة، مصر الجديدة.

تأتي الندوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وتناقش «الأنماط المختلفة لممارسة العنف الممنهج ضد النساء، وآليات مواجهة الظاهرة، ودور المجتمع المدني والمنصات الإعلامية الحديثة، في رصد العنف والتوعيه ضده، وضرورة تشكيل جماعات ضغط لمواجهة الظاهرة.

ورباب كمال باحثة وإذاعية، وكاتبة في مجال الفكر الأصولي وناشطة في مجال دعم التعددية الثقافية والدينية ومناهضة العنف المجتمعي، وقد سبق لها المشاركة في عدة مؤتمرات دولية في هذا الصدد ومن بينها مؤتمر أثينا للتعايش السلمي، كما تولي اهتماما بالعمل في مبادرات مناهضة خطاب الكراهية والتمييز في الإعلام التقليدي والحديث.

صدر لها عدة كتب من بينها «تاريخ العلمانية في مصر، دولة الإمام، نساء في عرين الأصولية، وخطاب السلفية وأثره في الثقافة الجماهيرية، ويصدر لها قريبا كتاب النساء و المواريث في تونس.