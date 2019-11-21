مونشنجلادباخ يعلن تجديد عقد بينيس حتى عام 2024

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعب خط الوسط لاسزلو بينيس لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2024 .

ويتواجد السلوفاكي بينيس ، 22 عاما، بنادي مونشنجلادباخ منذ عام 2016 وفي الموسم الحالي، شارك في عشر من 11 مباراة للفريق في البوندسليجا، وذلك بعد أن قضى الفترة ما بين ينايرويونيو 2019 معارا لفريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل.

وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بمونشنجلادباخ "لقد أثبت نفسه كعنصر أساسي بالفريق منذ عودته من فترة الإعارة بفريق هولشتاين كيل. إنه جزء من مجموعة من اللاعبين الأصغر سنا بفريقنا ونحن سعداء بأنه سيستمر مع الفريق لفترة أطول."

ويستعد مونشنجلادباخ، الذي يتصدر البوندسليجا بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزج وبايرن ميونخ وفرايبورج، لمواجهة يونيون برلين مساء السبت في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وأبدى ماركو روزه المدير الفني لمونشنجلادباخ ثقته في قدرة الفريق على مواصلة مسيرته القوية.

وقال روزه "نحن نرغب في الفوز بكل المباريات. ونحتاج لمواصلة التركيز في هذه الانطلاقة حتى الأجازة الشتوية من أجل تعزيز فرصتنا في النجاح قدر المستطاع. وأمامنا عدد من التحديات الصعبة في الأسابيع المقبلة."