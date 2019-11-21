ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في صقلية الإيطالية إلى 5 قتلى

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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في شمال جزيرة صقلية بإيطاليا إلى خمسة قتلى إلى جانب جريحين، بحسب وكالتي الأنباء الإيطاليتين "أنسا" و "أدنكرونوس".

وكانت الحصيلة الأولية للقتلى قد بلغت أربعة أشخاص، إلا أنها ارتفعت بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجراحه، وفقا لوكالة "أنسا".

ووقع الحادث حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) في ريف برشلونة بوتسو دي جوتو، بالساحل الشمالي للجزيرة الإيطالية، على بعد 40 كيلومترا شرقي ميسينا.

ومن بين القتلى ثلاثة عمال وزوجة صاحب المصنع (71 عاما).

وقال جيانكارمين كاروسوني الضابط بشرطة الدرك الإيطالية إن عمال المصنع ربما يكونوا قد تسببوا في الانفجار دون قصد عن طريق الشرر المتطاير من معدات اللحام.