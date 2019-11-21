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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وهبط نيكي ‭‭‭‭‬‬0.33‭‭‬‬‬ في المئة 23071.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1686.85‭ ‬نقطة.