 نيكي ينخفض 0.33‭‬ في المئة في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2019 3:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

نيكي ينخفض 0.33‭‬ في المئة في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:20 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:20 ص

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وهبط نيكي ‭‭‭‭‬‬0.33‭‭‬‬‬ في المئة 23071.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1686.85‭ ‬نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك