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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وهبط نيكي 0.33 في المئة 23071.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1686.85 نقطة.