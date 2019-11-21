مقتل مدني سوري وإصابة 6 آخرين جراء قذيفة أطلقها إرهابيون في حلب





ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس أن مدنيا سوريا قتل وأن آخرين أصيبوا جراء قذيفة أطلقها إرهابيون على حي (الأعظمية) في حلب.

ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث.