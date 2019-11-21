 مقتل مدني سوري وإصابة 6 آخرين جراء قذيفة أطلقها إرهابيون في حلب - بوابة الشروق
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مقتل مدني سوري وإصابة 6 آخرين جراء قذيفة أطلقها إرهابيون في حلب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:04 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:04 م



ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس أن مدنيا سوريا قتل وأن آخرين أصيبوا جراء قذيفة أطلقها إرهابيون على حي (الأعظمية) في حلب.
ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث.


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