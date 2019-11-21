جزر القٌمر تصدر بيانا رسميا حلو واقعة اقتحام ملعب مباراتهم أمام مصر

أصدر اتحاد كرة القدم في جزر القُمر بيانًا رسميًا حول واقعة اقتحام جماهيره ملعب مباراة المنتخب الأول أمام المنتخب الوطني، عصر الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كاميرون2021».

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الجماهير اقتحمت الملعب عقب المباراة، بغرض الاحتفال بتصدر منتخبها للمجموعة السابعة والتي تضم مصر، صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب، كينيا وتوجو.

كنما أعرب الاتحاد عن أسفه عن قيام الجماهير التى حاولت التعبير عن فرحتها باقتحام أرض الملعب، مقدماً في الوقت ذاته التهنئة للجميع بأداء ونتيجة المنتخب أمام مصر.

وأضاف اتحاد جزر القمر فى بيانه، «قد يكون لهذا التصرف عواقب وخيمة، وسنتخذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً».

وعزز منتخب جزر القمر صدارته برصيد 4 نقاط، متقدمًا على منتخبي كينيا ومصر، أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ثم يحتل منتخب توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.