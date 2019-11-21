«الصحفيين العرب» يدين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات في الضفة الغربية

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا التصريح أثار حالة من الغضب والاستنكار في الدوائر العالمية كافة.

وأكد الاتحاد -في بيان أصدره اليوم الخميس- تضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا أن هذه التصريحات الأمريكية تتعارض مع القانون الدولي، ومع العمل على الحفاظ على الوجود الفلسطيني وهوية مدينة القدس الشرقية كمدينة فلسطينية عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية يقرون بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعلياً يوم الاثنين 18 من نوفمبر الجاري حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة متخلية عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي".

كما جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية.

ونوه الاتحاد بإعلان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن فلسطين ستتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وإن على الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها الخاطئة لأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه مهما كانت الصعاب.