 رويترز: المحتجون في الجزائر يصعدون ضغوطهم بمظاهرات جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: المحتجون في الجزائر يصعدون ضغوطهم بمظاهرات جديدة

متظاهرون ضد الحكومة الجزائرية يوم 19 نوفمبر 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز
متظاهرون ضد الحكومة الجزائرية يوم 19 نوفمبر 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز
الجزائر (رويترز)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:19 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:19 ص

خرج مئات الجزائريين في مسيرة في العاصمة الجزائر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، مصعدين ضغوطهم على السلطات لإلغاء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر كانون الأول.

وردد المحتجون خلال مسيرتهم في شوارع الجزائر الرئيسية هتاف ”لا انتخابات.. لا انتخابات“، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم.

وتشكلت الحركة الاحتجاجية في فبراير شباط مع استعداد الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة أخرى في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو تموز.

وتنحى بوتفليقة في أبريل نيسان مع سحب الجيش دعمه وبدء السلطات في اعتقال حلفائه ومسؤولين كبار آخرين ورجال أعمال في اتهامات فساد.

ثم أُرجئت انتخابات يوليو تموز، مما تسبب في أزمة دستورية مع استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في السلطة.


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