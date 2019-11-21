بشار الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، صباح الخميس، مرسومين بزيادة الرواتب والأجور.

وشمل المرسوم الأول، حسبما ذكرت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل، المدنيين والعسكريين، فيما شمل المرسوم الثاني المتقاعدين.