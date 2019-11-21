سيدني تفرض قيودا على استخدام المياه مع انخفاض مستويات مياه السدود

تم فرض قيود على استهلاك المياه في سيدني، حيث ينبغي استخدام الدلاء لري الحدائق وغسل السيارات، نظرا لانخفاض مستويات مياه السدود بشكل أسرع من المتوقع، حسبما أعلنت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"ط، اليوم الخميس.

ومع غياب الأمطار تقريبا لشهور، وعدم توقع سقوط أي أمطار في هذه الفترة مع ارتفاع حرارة الصيف، فإن مستويات مياه السدود التي توفر المياه لـ5 ملايين نسمة يعيشون في سيدني عاصمة الولاية تنخفض بمعدل 1% أسبوعيا.

ووصلت مستويات مياه السدود حاليا إلى 46%، ومن المعتاد ألا يبدأ فرض القيود قبل أن تنخفض المستويات إلى 40% .

لكن رئيس حكومة الولاية، جلاديس بيرجيكليان، قال إن الجفاف شديد للغاية، ومن المهم فرض قيود المستوى الثاني مبكرا؛ وسوف يبدأ فرضها في 10 ديسمبر.

وبوجب قيود المستوى الثاني، يتم حظر استخدام الخراطيم، ويمكن ري الحدائق أو غسل السيارات باستخدام الدلاء فقط؛ وسوف يتطلب ملء حمامات السباحة الحصول على تصاريح.

ويواجه من يخرق القيود غرامات قدرها 220 دولارا أستراليا (150 دولارا أمريكيا).

ويأتي 15% من إمدادات المياه في سيدني من محطة لتحلية المياه، في حين أن 85% يأتي من السدود.

وسوف تعتبر القيود المفروضة على المياه في سيدني شكلا من الرفاهية من جانب العديد من البلدات الريفية، والتي تُنقل إليها مياه الشرب يوميا بسبب جفاف الأنهار.