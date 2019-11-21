 بغداد وواشنطن تبحثان تطوير القوة الجوية العراقية - بوابة الشروق
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بغداد وواشنطن تبحثان تطوير القوة الجوية العراقية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:01 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:01 م

بحث قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية بربارا باريت وقائد القوة الجوية الأمريكية ديفيد كولدفن، الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح وسبل تطوير القوة الجوية العراقية.

وذكرت قيادة القوة الجوية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الركن أنور حمد أمين وزيرة القوات الجوية الأمريكية وقائد القوة الجوية الأمريكية والوفد المرافق لهما".

وأضاف أن الطرفين بحثا عدة مواضيع مهمة تخص الجانبين منها الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح، وناقشا سبل تطوير القوة الجوية العراقية، وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

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