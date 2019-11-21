أكراد تركيا يدعون إلى انتخابات مبكرة للتخلص من تسلط أردوغان

دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد، أمس الأربعاء، لإجراء انتخابات مبكرة؛ لتخليص الشعب التركي من تسلط حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية، كما دعا إلى عصيان مدني، مستبعدا الانسحاب من البرلمان احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.

ونقلت صحيفة "دوفار" التركية بيانا للحزب قال فيه إن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية "يسرقان إرادة الشعب" بتعيين أوصياء بدلا من رؤساء البلدية المنتخبين.

وأضاف البيان: "نتحدث عن انتخابات مبكرة لتتخلص تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة". ودعا كذلك لحملة للعصيان المدني.

واستبعد الحزب الانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية قائلا إنه دفع "ثمنا غاليا" لتحقيق هذه المكاسب ولن ينسحب من أي ساحة صراع، داعيا المعارضة كلها بتوحيد صفوفها خلف هذا المطلب واتخاذ موقف.

ووفقا للحزب، فإن الحكومة التركية عزلت 30 من رؤساء البلدية الذين ينتمون للحزب من مناصبهم في جنوب شرق البلاد منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس الماضي، بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب.

ولم يصدر رد من حزب "الخير" برئاسة ميرال أكشينار، فيما لم يظهر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد تأييدا للانتخابات المبكرة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو، في مقابلة تلفزيونية على قناة "فوكس تي في" التركية، إن "المناخ العام في تركيا غير صحي لإجراء انتخابات ولايمكن التنبؤ بحدوث انتخابات مبكرة أو لا. لكننا مستعدون لها في أي وقت"، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وأضاف أن حزبه يهتم أكثر في هذا الوقت بأمن البلاد والنهوض بالاقتصاد، حتى لا يذهب طفلا إلى فراشه وهو جائع.

وكشفت تقارير معهد الإحصاء التركية أن أعداد الفقراء في تركيا قفزت إلى 37.5% خلال عام 2019، بعد أن كان عند مستوى 18% مع تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، كما بلغ معدل التضخم السنوي إلى 20.35%، فيما ترفع تقارير مستقلة غير رسمية هذا الرقم إلى 40%.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية، أمس، أنها بصدد منع بيع مادة السيانيد السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة من حالات انتحار أسر كاملة باستخدام هذه المادة، لأسباب اقتصادية، وفقا لموقع "أحوال تركية".

وقال وزير البيئة والتطوير الحضري مراد كوروم، إن تركيا ستحظر بيع السيانيد إثر سلسلة من حالات الانتحار التي تردد بأنها تمت باستخدام تلك المادة الكيماوية.

ويشتبه في التسمم بالسيانيد في 3 حالات منفصلة لانتحار أسر في تركيا شهدت وفاة 11 شخصا على مدار 10 أيام. وتفيد تقارير بأن الحالات الثلاث جميعها مرتبطة بمشاكل اقتصادية أو عدم وجود عمل.