نانسي علي: عرض أفلام «الواقع الافتراضي» يوميا لجمهور المهرجان مجانا

كشفت نانسي علي، مديرة برنامج "الواقع الافتراضي"، أن العروض ستتاح للجمهور مجانا بداية من الثانية ظهر اليوم، وحتى العاشرة مساء، على مدار أيام المهرجان، وذلك في دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن أفلام البرنامج بالكامل وعدد 20 فيلما ستكون متاحة للمشاهدة منذ اللحظة الأولى.

يذكر أن برنامج "الواقع الافتراضي" استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، ويتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقي إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.