رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الإمارات



أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عمق ومتانة العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بدعم الإمارات المتواصل للشعب السوداني وثورة ديسمبر.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان اليوم الخميس، أن البرهان بحث خلال لقائه مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي بحضور وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبيهما.

من جانبه، أشاد وزير المالية السوداني، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، بالمبادرات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم السودان وثورته، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الإماراتي والوفد المرافق له، تهدف إلى دعم القطاع الخاص السوداني وتطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين بالبلدين.

وأوضح أنه تم بحث مشاريع الري المتصلة بمستقبل السودان الاقتصادي، والتي تتضمن مجالات تطوير الموانئ والطاقة الكهربائية والنقل والبنية التحتية وتحديث القطاع الزراعي، وتأسيس شراكات بين القطاعين الخاصين في السودان والامارات.

وأكد البدوي، أن السودان أجرى إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف السيطرة على التضخم وتهيئة بيئة استثمارية مواتية، وأن موازنة عام ٢٠٢٠ ستشهد بعض الاستثمارات الهامة في القطاع الزراعي، وغيرها من الاستثمار ات ذات العائد السريع.

من جانبه .. قال وزير الطاقة والصناعة الاماراتي المهندس سهيل المزروعي - إن الزيارة، التي رافقه خلالها ممثلو القطاع الخاص ومستثمرون إماراتيون، هدفت إلى مشاركة الحكومة السودانية في الأفكار التي تصنع مستقبل أفضل للاقتصاد السوداني من ناحية الخدمات وزيادة الناتج الإجمالي للصادرات السودانية.

ولفت المزروعي، إلى أن مباحثاته مع المسئولين في السودان شملت فرص تذليل العقبات التي تواجه التنمية بالسودان، مؤكدا أن دولة الإمارات لديها تجربة كبيرة في تطوير الاقتصاد.

وأضاف المزروعي أن المباحثات تناولت سبل زيادة الكفاءة في الطاقة والنقل وإدارة مستقبل الموانئ والممرات المائية في السودان، إلى جانب رفع الطاقة الانتاجية وتقليل الكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب.