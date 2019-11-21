إرجاء إقرار موازنة المكسيك لعام 2020 يظهر تراجع سيطرة الرئيس لوبيز أوبرادور على الكونجرس

أرجا الكونجرس في المكسيك مشروع قانون إنفاق الحكومة لعام 2020 للمرة الثانية اليوم الأربعاء، ليفشل في الوفاء بموعد نهائي قانوني ويثير التساؤلات إزاء قدرة الحزب الحاكم على حكم البلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المجلس الأدني بالبرلمان لم يتمكن من الاجتماع أمس الأربعاء؛ بسبب إغلاق مزارعين محتجين مدخل مقر الكونجرس.

ويعتزم المجلس التصويت على جزء الإنفاق من موازنة 2020 بعد غد الجمعة.

وقال ارنستو ريفيالا من مجموعة "سيتي جروب" والذي كان كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا، إن هذه هي أول مرة تفشل فيها المكسيك في تمرير الموازنة قبل الموعد النهائي في الـ15 من نوفمبر، منذ بدء وضع موعد نهائي عام 2004 لمنع امتداد المناقشات الخاصة بالموازنة إلى العالم الجديد.

وعلى الرغم من أن حزب مورينا الذي ينتمي إليه الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور يتمتع بأغلبية في الكونجرس، إلا أنه فشل في تمرير مشروع قانون الموازنة من المراحل التمهيدية والتي تقوم خلالها لجان مالية بفحص الموازنة والتصويت عليها.

وقال دانيال كيرنر، المحلل السياسي في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، ومقرها واشنطن "هذا يسلط الضوء على أمرين: حكومة لا تعمل بشكل فعال، رغم تمتعها بقيادة قوية وأغلبية واضحة".

وأضاف "والأمر الأكثر أهمية هو تحديات تمويل المشروعات المفضلة لدى الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور والحفاظ على موازنة متوازنة بدون التسبب في استياء كبير".