بدء اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لمناقشة الضمانات في كوريا الشمالية وإيران وسوريا

بدأت اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية (فيينا) اليوم الخميس، برئاسة ميكايلا جرانيت سفير السويد لدي الوكالة، والرئيس الدوري لمجلس المحافظين وكورنيل فيروتا المدير العام المؤقت للوكالة.

وقالت مصادر في الوكالة اليوم الخميس إن الاجتماع مغلق، وأنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد المدير العام المؤقت للوكالة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم.

يذكر أن مؤتمرا استثنائيا للوكالة سوف يعقد في 2 ديسمبر المقبل بحضور سفراء وممثلي 171 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد اختيار رافائيل جروسي سفير الأرجنتين بفيينا في منصبه الجديد كمدير عام للوكالة.