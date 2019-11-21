قبرص: تسكين 120 مهاجرا سوريا في مركز استقبال عقب وصولهم من تركيا عبر البحر

أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الخميس، تسكين 120 مهاجرًا سوريًا في مركز استقبال عقب وصولهم من تركيا عبر البحر على متن قارب.

وذكرت الشرطة القبرصية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن المهاجرين هم 97 رجلًا و20 طفلًا - من بينهم 14 طفلًا بدون ذويهم - وثلاث نساء، حيث اعترفوا للشرطة أن كلًا منهم قام بدفع 4 آلاف دولار للمهربين من أجل حجز مقعد على القارب.

وأوضحت الشرطة أنه تم رصد قارب المهاجرين يبحر قبالة رأس "كاب جريكو" الواقعة بجنوب شرق الجزيرة أمس الأربعاء، حيث تم اصطحاب القارب إلى منطقة الميناء للرسو به.

وأفاد المهاجرون بأنهم عبروا الحدود السورية التركية في تواريخ مختلفة، ومن ثم أبحروا من ميناء "مرسين" الواقع جنوبي تركيا.

وكان مسئولون في قبرص قد صرحوا بأن أزمة تدفق المهاجرين ترهق قدرة الدولة على استضافة مزيد من القادمين إليها، حيث ناشدوا باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقاسم هذا العبء.