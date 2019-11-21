الصين: كلاب شرطة مستنسخة تدخل الخدمة في بكين

أعلن سلطات العاصمة الصينية بكين، دخول 6 كلاب مستنسخة في الخدمات الشرطية.

وقال ما جين لي المسؤول بمكتب بكين البلدي للأمن العام - في تصريح اليوم الخميس على هامش حفل أقيم بهذه المناسبة في قاعدة الكلاب الشرطية ببكين - إن البحث عن كيفية نقل جينات كلاب الشرطة الممتازة تعد مهمة رئيسية للقاعدة، مشيرا إلى أنه في أوائل العام الجاري، بدأت القاعدة بالتعاون مع شركات متخصصة لاستنساخ 6 كلاب شرطية على أساس عينات جلدية من اثنين من الكلاب الشرطية الممتازة.

وأضاف لي أن الكلاب الستة ولدت في أغسطس الماضي بالقاعدة، أربعة منها من عائلة واحدة، ويبدو الحمض النووي لهذه الكلاب مماثل بنسبة 99% للكلاب المتبرعة، لافتا إلى أن الكلاب المستنسخة التي يبلغ عمرها نحو 4 أشهر تعرض نفس القدرات في مجالات الذاكرة والشجاعة مقارنة مع الكلاب العادية التي تبلغ 6 أشهر من عمرها.

وتابع أن القاعدة ستجري تدريبات صارمة ومراقبة وثيقة للكلاب المستنسخة، وستواصل العمل مع الشركات في مجال تطوير مجموعة من الكلاب الشرطية، بالإضافة إلى تأسيس بنك خلايا الكلب لحفظ واستخدام الكلاب الشرطية المتفوقة.

شهد الحفل وضع شارات وياقات ملونة على الكلاب المستنسخة مع ارتدائها أزياء رسمية، في إشارة إلى دخولها الخدمة.