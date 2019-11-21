 عمر مروان عن الدول العربية أثناء الاستعراض الدوري الشامل بجنيف: حاجة مشرفة وتجعل الشخص فخور بانتمائه العربي - بوابة الشروق
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عمر مروان عن الدول العربية أثناء الاستعراض الدوري الشامل بجنيف: حاجة مشرفة وتجعل الشخص فخور بانتمائه العربي

عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب
عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب
هديل هلال
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:40 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الاستعراض الدوري الشامل للتقرير المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كان له مصداقية كبيرة على مستوى كافة الدول العربية إلا دولة واحدة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن إحدى سفيرات الدول العربية أخبرته أن مصر هي الرئة عندما تتنفس تحيا هذه الأمة، مؤكدًا أن كلا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعاملتا كما لو كانا يمثلان مصر.

وتوجه بالشكر والتقدير للعرب، معقبًا: «واقف يساندك وبقلب بتحس إن حد منك واقف جنبك، حاجة مشرفة وتجعل الشخص فخور بانتمائه العربي، المردود نحن نساند مصر».


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