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روسيا تنفي سرقة مراحيض من السفن البحرية الأوكرانية

البحرية الأوكرانية
البحرية الأوكرانية
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 7:22 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 7:22 م

 

نفت روسيا، اليوم الخميس، سرقتها مراحيض من السفن البحرية الأوكرانية التي عادت إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد قضائها عامًا في الحجز الروسي.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف أس بي) ، الوكالة الرئيسية التي ورثت جهاز"كي جي بي" السوفيتي، أن مثل هذه السرقة قد تكون وقعت بعد نقل السفن إلى السلطات الأوكرانية.

وقال جهاز (إف أس بي ) في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس: "عندما يجعل الأوكرانيون المراحيض في حالة غير مرضية ، فإن هذه مشكلة الجانب الأوكراني".

ونشر الجهاز مقطع فيديو بغرض عرض عملية نقل السفن الثلاث إلى السلطات الأوكرانية، تظهر فيه الحمامات وغيرها من المرافق في حالة جيدة.

وكانت البحرية الأوكرانية قد تحدثت في اليوم السابق عن اختفاء المراحيض والمصابيح ومآخذ التيار من السفن.


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