سياسي في حزب ميركل ينتقد مبادرة وزير خارجية ألمانيا بشأن إصلاح الناتو

صرح سياسي بارز بالحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأنه يرى أن مبادرة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن إصلاح حلف شمال الأطلسي "ناتو" غير كافية.

وقال خبير السياسة الخارجية بالحزب نوربرت روتجن، الذي يرأس لجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف)، إن الأمر يتعلق بمسألة الأهمية المستقبلية للتحالف العسكري عبر الأطلسي.

وقال روتجن: "في هذا الشأن لا يمكنني قول (أن نقوم بلجنة حاليا). الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) يقول إن حلف الناتو ميت دماغيا، ونحن نقوم حاليا بدائرة عمل، يقول فيها السالفون، ما هو المستقبل. هذا ما يتعين على السياسيين المسؤولين معرفته بأنفسهم: ما هو مستقبل حلف الأطلسي؟ ولمّ نحتاجه بعد نهاية الحرب الباردة؟".

يذكر أن ماس اقترح تشكيل لجنة خبراء من شأنها تقديم مقترحات لتعزيز التعاون السياسي داخل الحلف، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف الأطلسي أمس الأربعاء في بروكسل.

وجاءت هذه المبادرة من ماس كرد فعل على الانتقاد الحاد الذي وجهه ماكرون لحلف الأطلسي.

وكان ماكرون صرح مؤخرا أن حلف الناتو "ميت دماغيا"، وقال الرئيس الفرنسي إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الحلف والولايات المتحدة بشأن اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا.

وأعرب ماس بعد الاجتماع أمس عن رضاه عن ردود الفعل التي تلقاها لمقترحه.

وصرح السياسي بحزب الخضر الأوروبي يورجن تريتين بأنه يرى أن الحلف "في أزمة صعبة"، وقال لإذاعة ألمانيا على خلفية إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق النووي مع إيران: "لدينا وضع يتم التشكيك فيه بشكل كبير بمصالح أمنية أساسية لأوروبا بسبب إجراء قام به شريك بحلف الأطلسي"، مشددا على ضرورة أن تركز أوروبا بشكل أكبر على قوتها الخاصة.