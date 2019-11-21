 هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب مقاطعة بالجر الهندية - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب مقاطعة بالجر الهندية

نيودلهي- أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:53 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:53 م

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر3 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، مقاطعة "بالجر" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

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