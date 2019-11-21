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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر3 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، مقاطعة "بالجر" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.