 الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:02 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد أحمد نائل بصيلة لتشييع جنازة لواء متقاعد روبي عبد الصادق سلطان، والعميد ياسر محمد كمال الدين سعد للتعزية في وفاة الدكتورة فوزية عبد الستار علي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.


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