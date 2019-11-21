الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد أحمد نائل بصيلة لتشييع جنازة لواء متقاعد روبي عبد الصادق سلطان، والعميد ياسر محمد كمال الدين سعد للتعزية في وفاة الدكتورة فوزية عبد الستار علي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.