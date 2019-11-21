أعلن رموز الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، والمعارضة بقيادة خوان جوايدو، الاثنين الماضي، توصلهما لاتفاق مبدئي حول خارطة الطريق لفنزويلا التي عاشت شهورا من الصراع المحتدم بين الطرفين، والذي لم تغب عنه بصمات لاعبين عالميين وإقليميين.

وتستعرض "الشروق" أبرز ملامح الأزمة السياسية الأخيرة بفنزويلا، والتي نتجت عنها مأساة إنسانية حرجة لملايين الفنزويليين الذين تعرض اقتصاد بلادهم للانهيار.

*أسباب الأزمة

تدهور الاقتصاد الفنزويلي على نطاق واسع منذ تولى الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، السلطة عام 2013 ورغم امتلاك فنزويلا موارد نفطية غنية جعلتها مؤهلة لأن تكون إحدي أعضاء منظمة "أوبك"، إلا أن الأحوال المعيشية والغلاء كانت في تصاعد مستمر مسببة العديد من الاحتجاجات المتفرقة عبر مختلف سنوات حكم مادورو والتي كان أعنفها تلك التي وقعت عام 2017 مسفرة عن مقتل مئات المحتجين.

وفي مايو عام 2018، خاض مادورو انتخابات رئاسية انتهت إلي جولة ثانية أمام رئيس البرلمان، خوان جويدو، ليفوز مادورو بفرق ضئيل، وتثار التساؤلات حول نزاهة وشفافية الإنتخابات.

وفى يناير عام 2019، خرجت الدعوات لعمل مظاهرات مطالبة بإسقاط نظام مادورو والتي لم تترد الولايات المتحدة الأمريكية في إبداء التعاطف معها، حيث خرج نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، بفيديو شهير يحرض المتظاهرين الفنزويليين على الصدام مع نظام مادورو.

وفى 23 يناير، أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة، لتأيد إقراره رئيسا أمريكا والاتحاد الأوروبي و50 دولة وكيانا عالميا باستثناء تركيا والمكسيك وروسيا وكوبا.

وفي الأيام التالية لإعلان مادورو، اشتدت وتيرة المظاهرات واشتباكاتها مع الشرطة بالعاصمة كاراكاس، ما أسفر خلال يومين عن مصرع 13 شخصا وفقا لوكالات أنباء عالمية.

وفي الأشهر التالية، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها بالضغط على مادورو بجملة عقوبات اقتصادية ضربت القطاعين النفطي والمصرفي الفنزويليين ما أصاب الاقتصاد بأكمله بالشلل التام.

وعلي إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية زادت معدلات الهجرة خارج فنزويلا ليصل عدد المهاجرين لنحو 4 ملايين مهاجر، ذهب أغلبهم لكولومبيا ودول أمريكا اللاتينية، بينما توقفت معظم المؤسسات الطبية.

وأصيب السوق بشح في الأدوية ما ترك الفنزويليين فى كارثة إنسانية أخرى، وذلك ما استغلته الولايات المتحدة الأمريكية للتسويق لسياستها الداعمة لجوايدو عبر إرسال شاحنات وسفن محملة بالغذاء والدواء كخطوة لإحراج الرئيس مادورو.

وفي 30 إبريل الماضي، خرج عدد من العسكريين الفنزويليين فى ما يشبه محاولة الإنقلاب على النظام الحاكم؛ ولكن سرعان ما أخمد الجيش الفنزويلي تلك التحركات.

وفي منتصف مايو، كانت أول دعاوى المصالحة بين الطرفين برعاية سويدية، حيث ذهب وفدين ممثلين عن الحكومة والمعارضة للعاصمة السويدية أوسلو، لتنتهي المفاوضات بالنهاية بشكل سلبي حيث تمسك المعارضة بمطالبهم بعزل مادورو وعمل انتخابات جديدة ما لم يوافق عليه الوفد الممثل لحكومة مادورو.

وتم استئناف جولة أخرى من تلك المباحثات منتصف يوليو الماضي في باربادوس الفنزويلية، ولكن تلك الجولة تعرضت للتعليق من قبل مادورو بتاريخ 7 أغسطس؛ ردا على موجة جديدة من العقوبات الأمريكية.

وفي سبتمبر الماضي، اعتبر جوايدو تلك الجولة منتهية ليتوقف الطرفين عن مساعي الصلح.

جدير بالذكر أنه وفقا لـ"رويترز" كانت هناك محادثات سرية، إلى جانب تلك المدعومة سويديا؛ حيث كانت المحادثات السرية تجري بين الطرفين بدءا من يونيو الماضي برعاية مجموعة "بوستون" التابعة للكونجرس الأمريكي والمسؤولة عن إدارة النزاعات بأمريكا الجنوبية.

وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر شابت الأوضاع السياسية الفنزويلية شيئا من الخمول في فترة حرجة لكل من الطرفين، حيث بدأ جوايدو يخسر زخم الشارع والمظاهرات التي اعتمد عليها طويلا، بينما تفاقم آثار العقوبات الأمريكية من أزمة نظام مادورو الاقتصادية، مع العلم أنه رغم الحصار على واردات النفط الفنزويلي، فإن فنزويلا حققت معدلا عاليا من تصدير النفط أكتوبر الماضي مقارنة بمعدلات لنفس الفترة من الأعوام الماضية وفقا لوسائل إعلام متنوعة.

وفي محاولة أخيرة للتصعيد وتحريك الصراع طالب جوايدو المتظاهرين بالنزول مجددا السبت الماضي فنزل ما يقارب 3000 شخص، ما دلل على ضعف تحرك المعارضة مؤخرا، وربما هذا ما دفع جوايدو للعودة لطاولة الحوار.

وبحسب وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي إرياس، فإن الطرفين اتفقا مبدئيا على 3 نقاط هى:

1- إعادة انتخاب البرلمان وتشكيل مجلس انتخابي جديد

2- رفع القيود عن التبادل النفطي وتيسير دخول الدواء.

3- المصالحة الوطنية بين الطرفين.