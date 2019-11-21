موراليس: أريد العودة إلى بوليفيا وأنتظر تقديم ضمانات

أكد الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، أنه يريد العودة إلى بلاده، لكنه ينتظر تقديم ضمانات من الحكومة المؤقتة.

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الخميس،: "شخصيا، أريد العودة إلى بوليفيا غدا وننتظر تقديم ضمانات من الحكومة المؤقتة، في حال أصابني أي مكروه ستكون الحكومة المؤقتة هى المسؤولة".

وحذر الرئيس السابق القوات المسلحة البوليفية، مؤكدا أن "المعايير الدولية أعلى من مرسوم الحكومة المؤقتة التي تحاول الهروب من مسؤولية تفريق الاحتجاجات بالقوة".

وأكد أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد كانت نزيهة، ولم تكن هناك أي عمليات تلاعب بالنتائج أو بفرز الأصوات.

واندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات جرت في 20 أكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

وأعلن موراليس استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش، استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي، ويتواجد حاليا في المكسيك.

وأعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جينين انيز، أمس، إن الحكومة المؤقتة ستتقدم بمسودة تشريع إلى البرلمان في مسعى للدعوة لانتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.