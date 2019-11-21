بدء أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة البحرين

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انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة مملكة البحرين ومشاركة وزراء العدل العرب ومن يمثلهم، وبحضور السفير محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.

ويناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة من بينها مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

كما يناقش المجلس إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهاز متخصص يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

ويشارك في أعمال المجلس بالإضافة إلى وزراء العدل العرب، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المحامين العرب.