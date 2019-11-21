كشفت إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة 135 آخرين واعتقال 108 متظاهرين خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وقال بيان للمفوضية إن الإحصائية توثق أحداث التظاهرات في بغداد وعددًا من المحافظات للفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري.

وأشارت "المفوضية" في بيانها باستمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بمقتل متظاهرين بواقع اثنين في محافظة ذي قار وواحد في محافظة البصرة، وستة في بغداد وإصابة 135 متظاهرًا في بغداد واعتقال 108متظاهرين.

وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وحذرت المفوضية من "استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة".

وأكدت المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة بتحري مصير المختطفين واطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.