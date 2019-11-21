جنوب إفريقيا تبدأ حملة ضد الفساد بعد حكم زوما







مثل بونجاني بونجو، وزير أمن الدولة السابق، بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أمام محكمة في كيب تاون لمواجهة اتهامات بالفساد، ويأتي ذلك فى إطار تحرك تلبية لتعهد الرئيس سيريل رامافوسا، بإنهاء الفساد الذي تسبب في عرقلة مسيرة النمو في أكبر اقتصاد في إفريقيا، منذ ما يقرب من عامين من بداية حكمه.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنه تم اعتقال بونجاني بونجو، وزير أمن الدولة السابق وعضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في قضية تتعلق بالرشوة واستغلال شركات مملوكة للدولة.

وقال كلاود بيساك رئيس مؤسسة إينوميكس للتجارة والاقتصاد التي تقدم خدمات استشارية تتعلق بالمخاطر السياسية : "هذه هى عملية اعتقال كبرى".

وشهدت حقبة الرئيس جاكوب زوما التى استمرت تسع سنوات، سرقة أكثر من 500 مليار راند (34 مليار دولار) من الشركات والدوائر الحكومية ، بحسب ما أعلنه رامافوسا.