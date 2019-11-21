محامون أمريكيون يطالبون الأمير اندور بالتعاون في التحقيقات الخاصة بجيفري ابستاين

طالب المحامون الأمريكيون الذي يمثلون من يتهمون رجل الأعمال الراحل جيفري ابستاين بارتكاب أعمال جنسية اليوم الخميس الأمير البريطاني اندرو بالتعاون في التحقيقات، حيث أكدوا أنه " لا يمكن الوثوق ببساطة بالكلام" الذي قاله في حوار حول علاقته بابستاين.

وكان اندرو (59 عاما) قد أعلن أمس الأربعاء أن والدته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وافقت على خطته الخاصةبــ" تخليه عن أداء واجباته العامة في المستقبل" وأرجع قراره إلى " الاضطراب الكبير " الذي سببه التركيز المنصب على علاقته مع ابستاين.

وأضاف أنه " على استعداد لمساعدة أي وكالة إنفاذ قانون في تحقيقاتها إذا تطلب الأمر".

ويتعرض اندرو (59 عاما) لانتقادات لاذعة بعد الحوار الذي أجراه مع هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" السبت الماضي لمناقشة صلته بابستاين والاتهامات الموجهة إليه من جانب سيدة أمريكية بأنه تم إجبارها على ممارسة الجنس مع اندرو ثلاث مرات، من بينها مرة كانت تبلغ من العمر 17 عاما.