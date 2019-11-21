زعيمة حزب ميركل تطالب الألمان بالتركيز على المحتوى المعياري للمرشح للاستشارية

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للتركيز على المحتوى بدلًا من الجدل حول الأفراد والمرشحين للمستشارية خلفًا لميركل، وذلك قبل المؤتمر الحزبي العام المنتظر لحزبها.

وقالت أنيجرت كرامب كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، لقناة "إن تي في" التلفزيونية الألمانية: "نعتزم ويتعين علينا، من وجهة نظري، أن نركز قبل كل شيء على المحتوى".

وأضافت أنه ليس هناك أي خارطة طريق لمسألة المرشح للمستشارية، موضحة أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في مؤتمر حزبي في العام القادم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرار هناك، وأضافت أنه لهذا السبب يتعين على الحزب حاليا "التركيز على الموضوعات"، كي يعرف المواطنون أي المحتويات التي سيخترونها.

وأشارت إلى أنه عدم وجود المستشارية ورئاسة الحزب في يد واحدة حاليا يعد وضعا انتقاليا، وقالت: "إنه وضع ندفع خلاله الحزب إلى الأمام أيضا ونقوم بتغيير الحزب خلاله أيضا، ما يجلب حالة من الاضطراب ونقاشات معه".

يشار إلى أن المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي سيبدأ غدا الجمعة في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا.

وكان الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي فريدريش مرتس نفى أي تكهنات بشأن تمرد أنصاره على رئيسة الحزب كرامب كارنباور.

يذكر أن كرامب كارنباور، فازت على مرتس في انتخابات رئاسة الحزب قبل عام تقريبا، ويتم النظر للاثنين حاليًا على أنهما متنافسان على الترشح للمستشارية خلفًا لميركل.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.