تخريج أولى دفعات المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية

أقامت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، احتفالية تخريج أول دفعة من المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية التابع لوزارة الأوقاف.

وأكد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، حصول الدارس على شهادة معتمدة بعد عامين من الدراسة للعلوم الشرعية بالمركز من خلال نخبة متخصصة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.

وأضاف بدران أن الهدف من إنشاء المركز هو نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المعتدل وحرصت الوزارة على تكريم طلاب المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية تشجيعًا لهم على مابذلوه من جهد مشكور طوال فترة الدراسة بالمعهد وحرصهم على تلقي العلم ليصبحوا سفراء للإسلام في كل مكان يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وينشرون صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله ومواجهة المتشددين وأصحاب الأفكار المتطرفة.