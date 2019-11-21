«العسل واللبن والسمك» أسلحتك لتسمين وجهك بعد فقدان الوزن

يمكن أن يؤثر فقدان الوزن السريع على شكل الوجه، ويجعله يبدو نحيفا للغاية، وأن البشرة لم تعد نضرة وتتمتع بالشباب مثل السابق، وهذا يكون نتيجة اتباع حمية غذائية خاطئة تزيل دهون الوجه وتبرز العظام، ولهذا تلجأ بعض النساء للحقن حتى يتمتع الوجه بالنضارة مرة أخرى، ولكن هذا الأمر مكلف ويمكن أن يضر الصحة في حالة ما إذا كان من طبيب غير مضمون؛ ولذلك تبقى المكونات الطبيعية أفضل وأكثر أمانًا لتسمين الوجه.

ويسمح اتباع تغذية صحية باستعادة الشكل المثالي للوجه بسهولة ودون أدوية؛ لأن ذلك يركز على إعادة ملء الوجه بالدهون التي تبرز الجمال وتخفي العظم الذي يبرز مع زيادة حرق الجسم خلال فترة الحمية.

ويمكن للأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية أن تساعد في استعادة الوجه لجماله السابق، مثل البذور والمكسرات التي تعد مصدرًا جيدًا للطاقة الطبيعية وتمد الجسم بالأحماض الدهنية الصحية والمعادن والفيتامينات، بجانب الحرص على شرب الحليب الذي يحتوي على دهون مفيدة في تسمين الوجه، وفي حالة عدم حب الحليب يمكن شربه ممزوجًا مع العصائر الطبيعية أو الشاي، وذلك وفقا لما جاء في موقع "medical news today".

ومن الأطعمة الأخرى التي تساعد على تسمين الوجه، الأسماك مثل السلمون والرنجة والبلطي؛ نظرا لأن هذه الأنواع تحتوي على سعرات حرارية كثيرة ودهون صحية يمكنها تعزيز صحة الجلد وتكوين خلايا دهنية لإبقائه شابًا.

ويستطيع أيضًا العسل إعادة النضارة إلى الوجه لاحتوائه على فيتامينات وإنزيمات وأحماض أمينية ومضادات أكسدة تستطيع شفاء البشرة وتكوين طبقة جيدة من الدهون التي تحسن من مظهر الوجه، بجانب أنه يحمي خلايا البشرة من التلف.