 محكمة أوروبية تدين روسيا لاحتجازها طالبي لجوء بأحد مطاراتها - بوابة الشروق
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محكمة أوروبية تدين روسيا لاحتجازها طالبي لجوء بأحد مطاراتها

علم روسيا
علم روسيا
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:17 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:17 م

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، روسيا لانتهاكها حقوق أربعة من طالبي اللجوء ظلوا عالقين في منطقة عبور بأحد مطارات موسكو لعدة أشهر متتالية.

وقضى طالبي اللجوء ما بين خمسة أشهر وسنة وتسعة أشهر في النوم على مراتب على الأرض في مطار شيريميتيفو بين عامي 2015 و 2017.

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها: إن الأربعة حُرموا من حريتهم لفترة طويلة، دون أي سند قانوني على ما يبدو، وأن التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم كانت بطيئة للغاية.

ولم يتم قبول أي من الأربعة في روسيا، لكن الأمم المتحدة أعادت توطين الرجلين العراقي والسوري في نهاية المطاف في الدنمارك والسويد كأشخاص بحاجة إلى الحماية الدولية.

وتمكن الفلسطيني أخيرًا من العودة إلى مصر التي كانت قد أرسلته من قبل إلى روسيا؛ لأن حدودها مع قطاع غزة كانت مغلقة في ذلك الوقت.

وتخلى الصومالي عن الأمل بعد عام وتسعة أشهر وعاد إلى الصومال ، حيث تخلى عن مهنته السابقة في مجال الصحافة من أجل سلامته.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بدفع 20 ألف يورو (22191 دولارًا) كتعويض لكل منهما العراقي والسوري ، و 15 ألف يورو للفلسطيني و 26 ألف يورو للصومالي.


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