 «شباب المنيا» تطلق مبادرة «طور وغير» بهدف مواكبة تكنولوجيا العصر - بوابة الشروق
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«شباب المنيا» تطلق مبادرة «طور وغير» بهدف مواكبة تكنولوجيا العصر

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:56 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:56 م

ضمن فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الاعمال


انطلق اليوم الخميس، تدريب "تكنولوجي مبتدئ" بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ويستمر حتي الغد، ويتم التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومندي محمد عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وأكد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن التدريب يتم بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت وهيئة كير مصر، بهدف تشجيع المواهب، ومواكبة تكنولوجيا العصر، ضمن مبادرة "طور وغير" بمحافظة المنيا
ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.


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