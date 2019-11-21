إقبال جماهيري كبير على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الأول

شهد اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز فيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني الذي يبدأ في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

واصطف الجمهور الذي ينتمي لفئات عمرية مختلفة، في طوابير أمام شباك التذاكر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لتنفد جميع التذاكر، ويرفع "الأيرلندي" لافتة كامل العدد.

كانت إدارة المهرجان، أكدت أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي بدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم.

"الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.