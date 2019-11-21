 الناتو يعلن الفضاء منطقة عمليات استراتيجية - بوابة الشروق
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الناتو يعلن الفضاء منطقة عمليات استراتيجية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:57 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:57 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا، اليوم الخميس، قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية.
وأشار ستولتنبرج وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس إلى أن الحلف سيعمل على التحرك في الفضاء لحماية الاتصالات وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية، مضيفا أن الحلف يقوم بخطوة دفاعية ولا يريد عسكرة الفضاء.
وأوضح أنه يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف.
وبحث وزراء خارجية بلدان الحلف عددا من المواضيع تمهيدا لاجتماع قادتهم في لندن بعد أسبوعين للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الناتو.

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