الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة يدخل حيز التنفيذ

دخل اليوم الخميس أول اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي ودولة بجنوب شرق آسيا حيز التنفيذ، حيث من المقرر أن يلغى الاتفاق جميع الرسوم بين الكتلة الأوروبية وسنغافورة خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن حجم تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة بلغت أكثر من 100 مليار يورو ( 111 مليار دولار) عام 2017. ويشار إلى أن سنغافورة تعد الشريك الـ14 الأكبر من حيث تجارة البضائع للكتلة الأوروبية.

وقالت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم مطلع الشهر الجاري" الاتفاق سوف يفيد العاملين والمزارعين والشركات، هنا وفي سنغافورة".

وأضافت أن الاتفاق، الذي تم توقيعه عام 2018" يشمل أيضا بنود قوية تتعلق بحماية الانسان وحقوق العمال والبيئة".

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية تصاحبها اتفاقية أخرى لتعزيز الاستثمار الثنائي، سوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تصدق الدول الأعضاء بالاتحاد عليها.