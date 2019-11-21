اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى في السوبر الإسباني

أعلن فيلاسكو كاربالو، رئيس لجنة الحكام الإسبانية، عن استخدام تقنية خط المرمى في مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في يناير في المملكة العربية السعودية، في يناير المقبل.

ويتكون هذا النظام من 14 كاميرا ذات دقة عالية على أرض الملعب، سيكون منها على خط المرمى متصل بغرفة الحكام ، ويستطيع الحكم من خلالها وفي أقل من الثانية أن يسمع كلمة الهدف ثلاث مرات عبر ساعة يرتديها في يده تهتز تلقائيًا عند استقبالها الإشارة من غرفة الحكام المتابعة للمشهد.

وفي هذا الصدد، فقد علق رئيس لجنة الحكام الإسبانية قائلاً: «إنه التاريخ في كرة القدم الإسبانية».

وبمراجعة استخدام تقنية حكم الفيديو في الثلث الأول من الدوري الإسباني، نجد أنه نجح في رصد 276 حالة داخل منطقة الجزاء منها 55 حالة تم احتسابها ركلات جزاء، أما بالنسبة لتأثير الـ «فار» على الأهداف، فقد تم إلغاء 12 هدفًا، منها 9 أهداف بداعي التسلل.

وعلق على ذلك كلوس جوميز: «نحن في إسبانيا فخورون بأنه لم يتم احتساب أي هدف بداعي التسلل حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاحتجاجات والاعتراضات داخل الملعب».

ومن جانبه فقد أعلن مدير مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد عن تطبيق نظام ال VARDICT، وهو نظام شفافية، بحيث يكون لدى المشجعين في المدرجات نفس المعلومات التي يتمتع بها مشاهدو التلفزيون، حيث يرسل النظام الجديد رسالة إلى مسجّل الفيديو والإنتاج التلفزيوني والتطبيقات الهاتفية في آن واحد.

كما قامت لجنة الحكام بإعداد اختبارات بدنية وفنية للحكام لاختيار الأفضل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يعاني منها الحكام وتنعكس بالسلب على قرارات الملعب.