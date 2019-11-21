العفو الدولية: نموذج أعمال جوجل وفيسبوك يهدد حقوق الإنسان

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ذكر فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، الأربعاء، أن نموذج الأعمال الذي تتبعه شركتا الإنترنت الأمريكيتان العملاقتان "جوجل" و"فيسبوك"، يمثل تهديدا لحقوق الإنسان.

ودعا ماركوس بيكو، أمين عام منظمة العفو الدولية في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية إلى التحرك للحد من سلطاتهما.

وقال: "كما تحتاج الحكومات إلى حماية حقوق السكان في الغذاء والملبس والسكن ، فإنها مدعوة هنا لوضع حد لرأسمالية المراقبة غير الخاضعة للسيطرة".

وتسيطر جوجل وفيسبوك على معظم القنوات المستخدمة على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد. وذكرت المنظمة أن فيسبوك تمتلك خدمتي التراسل "واتس آب" و"ماسنجر" ومنصة الصور "إنستجرام".

وأضافت أن جوجل تمتلك "يوتيوب" وطورت كذلك نظام "أندرويد" المسيطر على سوق الهواتف الذكية.

وقالت المنظمة إن مستخدمي خدمات فيسبوك وجوجل يجبرون على السماح بالوصول إلى بياناتهم الشخصية.

وأشارت المنظمة إلى أن الشركتين العملاقتين تستخدمان البيانات لأغراضهما الخاصة، من تخصيص الإعلانات إلى الحوافز السلوكية للمستخدمين لمواصلة استخدام خدماتهما، واعتبرت أن ذلك يؤثر على حرية الرأي ويؤدي إلى التمييز.