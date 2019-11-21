رئيس وزراء نيبال يعين 9 جدد في أول تعديل له منذ توليه المنصب

عين رئيس الوزراء النيبالي "كيه. بي. شارما أولي"، 9 وزراء جدد اليوم الخميس، في أول تعديل وزاري يقوم به منذ توليه منصبه قبل 22 شهرا.

وقد أشرفت الرئيسة بديا ديفي بهنداري على أداء اليمين الدستورية لـ6 وزراء و3 وزراء دولة، في مكتبها بكاتمندو اليوم الخميس، بحسب بيان صدر عن أمانة الرئاسة.

وقد تضمن التعديل الوزراي وزارات: (الصناعة، والتجارة والإمداد، والزراعة، والشؤون الاتحادية والإدارة العامة؛ والعمل، والمرأة والأطفال والمسنين، والنقل والبنية التحتية المادية).

ويأتي التعديل الوزاري اليوم الخميس، بعد شهر من تكهنات وسائل الإعلام حول القيام بتغييرات في الوزارات.

وعلى الرغم من عدم إجراء أي تعديلات في الوزارات الرئيسية مثل الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، إلا أن وزيرا القانون والصحة قد تبادلا حقيبتيهما.

وقد عيّن رئيس الوزراء الموالين له في الحكومة، وعزل عددا قليلا من الوزراء الذين لا يعملون، في التعديل الوزاري الذي أجراه، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وكان أولي وصل إلى السلطة في فبراير من عام 2018، بعد فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية في نيبال.