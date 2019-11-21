قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم محافظ القدس عدنان غيث، وفتاة من بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم محافظ القدس عدنان غيث من منزله في بلدة سلوان في القدس، ويأتي ذلك بعد يوم على إغلاق الاحتلال لعدد من المؤسسات في القدس، واعتقال مجموعة من العاملين فيها، منهم مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، والذي مدد اعتقاله حتى اليوم.

كان المحافظ غيث قد منع من دخول الضفة لمدة 6 أشهر، جددت لستة أشهر أخرى، إلى جانب منعه من التواصل مع مجموعة من الأشخاص، واعتقل المحافظ غيث منذ توليه منصبه أكثر من 13 مرة.

واعتقل الاحتلال الفتاة لين عاكف عوض (23 عاما) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وهي طالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين، علما بأن مخابرات الاحتلال استدعت الفتاة عوض عدة مرات خلال الأشهر الماضية، كما جرى اعتقال مواطن آخر من بلدة شيوخ، ويأتي اعتقاله بعد أيام على اقتحام منزله وتسليمه بلاغا لمراجعة المخابرات، فيما جرى اعتقال مواطنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم.