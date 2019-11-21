4 سائحين روس يعتذرون عن إطلاق طائرة مسيرة بالقرب من تاج محل بالهند

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أنها استجوبت أربعة سائحين روس بعدما قاموا بإطلاق طائرة مسيرة فوق منطقة محظورة حول تاج محل في مدينة أجرا الهندية.

وقد قام السائحون بكتابة خطاب اعتذار بعد الواقعة.

وقال رئيس شرطة اجرا روهان بوتري: "لقد عثر على السائحين وهم يقومون بإطلاق طائرة مسيرة أمس الأربعاء، ولدى استجوابهم قالوا إنهم لم يكونوا يعلمون أن هذه منطقة محظورة حيث لا يسمح بمثل هذا العمل".

وأضاف: "جرى استجوابهم والسماح لهم بالمغادرة بعدما كتبوا خطاب اعتذار. قمنا بتدوين بيانات جوازات سفرهم ولم يتم توجيه اتهامات لهم".

وقال السائحون إنهم قاموا بإطلاق طائرة مسيرة تحمل كاميرا، حيث إنه لم توجد لافتات تطالب بعدم فعل ذلك.

وقال بوتري: "وقعت مثل هذه الحوادث من قبل، ونحن نستعد لوضع لافتات قريبا لمنع وقوعها مجددا".

ويُذكر أن تاج محل، أبرز معالم الهند، يجتذب نحو 7 إلى 8 ملايين زائر سنويا.