الصين تطلق منصة لخدمات الأقمار الصناعية

أطلقت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء منصة لخدمات الأقمار الصناعية بهدف جعل موارد هذه الأقمار متاحة على نحو أكبر للمستخدمين.

وقال "يوان هونغ يي" المسؤول في الشركة - في تصريح اليوم خلال مشاركته في منتدى الصين للفضاء التجاري (الدولي) الخامس في مدينة "ووهان" الصينية - إن المنصة الجديدة من الممكن أن تقدم للمستخدمين موارد أقمار صناعية متكاملة من خلال شبكة محطات أرضية والتي تكون مبسطة وسهلة الاستخدام على نحو أكبر.

وأوضح هونغ أن العمل الشائع يركز على تسيير الأقمار الصناعية أكثر من الخدمات، ما يجعل من الصعب مشاركة الموارد بين المستخدمين بسبب الحاجة إلى قدر كبير من المعرفة والخبرة للحصول على المعلومات، مشيرا إلى أنه كجزء من خطة التنمية التجارية للفضاء الخاصة بالشركة، تهدف المنصة إلى تحقيق متطلبات مختلف الصناعات من موارد الأقمار الصناعية.