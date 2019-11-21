 وصول رضيع ابن مؤيدة لتنظيم داعش إلى الدنمارك من سوريا - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2019 7:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

وصول رضيع ابن مؤيدة لتنظيم داعش إلى الدنمارك من سوريا

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 6:58 م

وصل، اليوم الخميس، رضيع 11 شهرًا، ابن مؤيدة لتنظيم داعش لقت حتفها في سوريا، إلى الدنمارك وفقًا لمحامي العائلة.

وقال المحامي تي ترير، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى نقل الرضيع في البداية إلى دولة ثالثة، أمس الأربعاء، حيث استقبله جده وعمته.

وأضاف: "لقد كان مريضا للغاية ويعاني من سوء التغذية بشدة. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، لكنه حصل على رعاية طبية. إنه يكتسب وزنا".

وكانت والدة الطفل من مؤيدي تنظيم داعش وقُتلت جراء غارة جوية في مارس، وكان الرضيع في مخيم للاجئين السوريين منذ ذلك الحين وتعتقد السلطات أن والده الصومالي لقي حتفه أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" إنه أول يتيم يعاد إلى الدنمارك من مخيم سوري.

وأشاد ترير بالحكومة الدنماركية لإحضارها الصبي إلى كوبنهاجن.

وقال: "لقد قاموا بعمل جيد للغاية في إنجاز هذا في بيئة دولية شديدة الصعوبة"، مضيفًا: "سوف يعتني بالطفل الآن جداه وعمتاه في الدنمارك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك