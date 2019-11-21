وصول رضيع ابن مؤيدة لتنظيم داعش إلى الدنمارك من سوريا

وصل، اليوم الخميس، رضيع 11 شهرًا، ابن مؤيدة لتنظيم داعش لقت حتفها في سوريا، إلى الدنمارك وفقًا لمحامي العائلة.

وقال المحامي تي ترير، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى نقل الرضيع في البداية إلى دولة ثالثة، أمس الأربعاء، حيث استقبله جده وعمته.

وأضاف: "لقد كان مريضا للغاية ويعاني من سوء التغذية بشدة. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، لكنه حصل على رعاية طبية. إنه يكتسب وزنا".

وكانت والدة الطفل من مؤيدي تنظيم داعش وقُتلت جراء غارة جوية في مارس، وكان الرضيع في مخيم للاجئين السوريين منذ ذلك الحين وتعتقد السلطات أن والده الصومالي لقي حتفه أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" إنه أول يتيم يعاد إلى الدنمارك من مخيم سوري.

وأشاد ترير بالحكومة الدنماركية لإحضارها الصبي إلى كوبنهاجن.

وقال: "لقد قاموا بعمل جيد للغاية في إنجاز هذا في بيئة دولية شديدة الصعوبة"، مضيفًا: "سوف يعتني بالطفل الآن جداه وعمتاه في الدنمارك".