استطلاع: الشركات الألمانية بالخارج تتوقع وضعا اقتصاديا صعبا للعام القادم

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كشف استطلاع حديث أن الشركات الألمانية في الخارج ترى نفسها محاطة بكثير من المشكلات وتتوقع وضعا اقتصاديا صعبا العام القادم في ظل النزاعات التجارية العالمية والرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية.

وذكرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية اليوم الخميس أن أكثر من ثلث الشركات المشاركة في الاستطلاع والبالغ عددها 3700 شركة تتوقع حدوث تدهور اقتصادي.

وبذلك فإن رواد الأعمال الألمان الذين لديهم مكاتب في الخارج ينظرون للمستقبل بشكل متشائم للغاية على نحو لم يحدث من قبل منذ بداية إجراء الاستطلاع في عام 2015.

وذكرت الغرفة أن من بين معوقات التجارة العالمية اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكذلك الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية.

وأضافت الغرفة أن 17 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لخفض أماكن العمل بها.

وتتوقع الغرفة أن يشهد العام القادم تراجعا طفيفا لحجم الصادرات للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2009، وتبلغ نسبة التراجع المتوقعة 5ر0 بالمئة.